Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

BRI Peduli Gelar Khitanan Massal Kepada 200 Anak di Jakarta

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:28 WIB
BRI Peduli Gelar Khitanan Massal Kepada 200 Anak di Jakarta
BRI Peduli gelar khitanan massal kepada 200 anak di Jakarta (Foto: Dok Bank BRI)
A
A
A

JAKARTA – Semangat berbagi dan memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat terus dialkukan oleh BRI melalui berbagai kegiatan. Komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas maupun layanan bisnis perbankan semata, namun juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BRI adalah melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) atau BRI Peduli yang berkolaborasi bersama Ikatan Wanita BRI (IWABRI) dengan melaksanakan kegiatan Khitanan Massal. Kegiatan ini dilaksanakan di BRILiaN Center, Jakarta pada Sabtu (24/06/2023) dan diikuti oleh 200 anak-anak kurang mampu.

Terkait dengan kegiatan tersebut, Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan, melalui kegiatan Khitanan Massal, BRI mengambil bagian untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan, diantaranya adalah anak-anak yang kurang mampu.

“Ini merupakan komitmen dan tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan merupakan upaya kami untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat”, ujarnya.

Selain mendapatkan fasilitas medis untuk kegiatan khitanan, para peserta juga mendapatkan fasilitas seperti uang saku, konsumsi, perlengkapan sekolah dan lain-lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175037//rupiah-oRAV_large.jpg
Dana Rp200 Triliun ke Bank, Bikin Bankir Panas Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3170992//dirut_bri_hery_gunadi-muNf_large.jpg
BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170727//dirut_bri-leCY_large.jpg
Fundamental Kuat, Investor Global Naikkan Target Saham BBRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615//nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343//bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170322//bri-0GQE_large.jpg
Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement