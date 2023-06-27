BRI Peduli Gelar Khitanan Massal Kepada 200 Anak di Jakarta

BRI Peduli gelar khitanan massal kepada 200 anak di Jakarta (Foto: Dok Bank BRI)

JAKARTA – Semangat berbagi dan memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat terus dialkukan oleh BRI melalui berbagai kegiatan. Komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas maupun layanan bisnis perbankan semata, namun juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BRI adalah melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) atau BRI Peduli yang berkolaborasi bersama Ikatan Wanita BRI (IWABRI) dengan melaksanakan kegiatan Khitanan Massal. Kegiatan ini dilaksanakan di BRILiaN Center, Jakarta pada Sabtu (24/06/2023) dan diikuti oleh 200 anak-anak kurang mampu.

Terkait dengan kegiatan tersebut, Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan, melalui kegiatan Khitanan Massal, BRI mengambil bagian untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan, diantaranya adalah anak-anak yang kurang mampu.

“Ini merupakan komitmen dan tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan merupakan upaya kami untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat”, ujarnya.

Selain mendapatkan fasilitas medis untuk kegiatan khitanan, para peserta juga mendapatkan fasilitas seperti uang saku, konsumsi, perlengkapan sekolah dan lain-lain.