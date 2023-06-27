5 Senjata Wagner Ini Bisa Mengancam Nyawa Putin, Jet Tempur hingga Tank Kuno

MOSKOW – Perseteruan antara kelompok tentara bayaran Wagner dengan pemerintah Rusia masih terus memanas. Meski Wagner dilaporkan mengurungkan niat mengudeta pemerintahan Rusia, namun konflik panas masih terus terjadi.

Seperti diketahui, Wagner memiliki beberapa senjata yang dipasok dari militer resmi Rusia dan dibeli di Korea Utara. Seperti jet tempur dan rudal jarak pendek, yang diduga diperoleh dari Korea Utara pada Desember 2022. Lalu ada juga peluru artileri, beberapa tank dan kendaraan militer lainnya.

Berikut 5 senjata andalan Wagner yang diambil dari berbagai sumber:

1. Jet Tempur MiG-29

Pada Mei 2020, Rusia dilaporkan telah mengirim setidaknya 14 MiG-29 dan beberapa pesawat tempur Su-24 ke Libya untuk mendukung tentara bayaran Grup Wagner.

Dikutip The Moscow Times, tak hanya di Afrika, bos Wagner Yevgeny Prigozhin menunjukkan dia terbang dengan jet tempur yang baru saja menyelesaikan serangan mendadak di atas kota Bakhmut, pada Februari 2023 silam.

Dalam video yang sangat gelap itu, Prigozhin tampak berada di dalam pesawat yang terbang dalam kegelapan, mengenakan helm dan masker pilot.

2. Kendaraan Tempur AMN-590951

AMN-590951 sudah beroperasi dengan tentara Rusia dan dikerahkan di perang Ukraina untuk melakukan operasi tempur. AMN-590951 dikembangkan dan dirancang berdasarkan pengalaman yang diperoleh tentara Rusia yang dikerahkan di Suriah. Kendaraan tersebut diproduksi oleh perusahaan Rusia VPK-Ural.

Melansir army recognition, Desain AMN-590951 merupakan standar kendaraan lapis baja beroda modern dengan mesin di depan, kru di tengah, dan kompartemen pasukan di belakang. Kendaraan tersebut memiliki bobot tempur 14.500 kg dengan muatan maksimum 1.500 kg. Ini menampung hingga 9 personel militer termasuk pengemudi, komandan, penembak, dan 6 prajurit infanteri. Atap kendaraan dilengkapi dengan turret atap terbuka untuk satu orang dengan pelindung 360 derajat.