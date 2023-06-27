Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Senjata Wagner Ini Bisa Mengancam Nyawa Putin, Jet Tempur hingga Tank Kuno

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:00 WIB
5 Senjata Wagner Ini Bisa Mengancam Nyawa Putin, Jet Tempur hingga Tank Kuno
Jet tempur milik Wagner Su-25 (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Perseteruan antara kelompok tentara bayaran Wagner dengan pemerintah Rusia masih terus memanas. Meski Wagner dilaporkan mengurungkan niat mengudeta pemerintahan Rusia, namun konflik panas masih terus terjadi.

Seperti diketahui, Wagner memiliki beberapa senjata yang dipasok dari militer resmi Rusia dan dibeli di Korea Utara. Seperti jet tempur dan rudal jarak pendek, yang diduga diperoleh dari Korea Utara pada Desember 2022. Lalu ada juga peluru artileri, beberapa tank dan kendaraan militer lainnya.

Berikut 5 senjata andalan Wagner yang diambil dari berbagai sumber:

1. Jet Tempur MiG-29

Pada Mei 2020, Rusia dilaporkan telah mengirim setidaknya 14 MiG-29 dan beberapa pesawat tempur Su-24 ke Libya untuk mendukung tentara bayaran Grup Wagner.

Dikutip The Moscow Times, tak hanya di Afrika, bos Wagner Yevgeny Prigozhin menunjukkan dia terbang dengan jet tempur yang baru saja menyelesaikan serangan mendadak di atas kota Bakhmut, pada Februari 2023 silam.

Dalam video yang sangat gelap itu, Prigozhin tampak berada di dalam pesawat yang terbang dalam kegelapan, mengenakan helm dan masker pilot.

2. Kendaraan Tempur AMN-590951

AMN-590951 sudah beroperasi dengan tentara Rusia dan dikerahkan di perang Ukraina untuk melakukan operasi tempur. AMN-590951 dikembangkan dan dirancang berdasarkan pengalaman yang diperoleh tentara Rusia yang dikerahkan di Suriah. Kendaraan tersebut diproduksi oleh perusahaan Rusia VPK-Ural.

Melansir army recognition, Desain AMN-590951 merupakan standar kendaraan lapis baja beroda modern dengan mesin di depan, kru di tengah, dan kompartemen pasukan di belakang. Kendaraan tersebut memiliki bobot tempur 14.500 kg dengan muatan maksimum 1.500 kg. Ini menampung hingga 9 personel militer termasuk pengemudi, komandan, penembak, dan 6 prajurit infanteri. Atap kendaraan dilengkapi dengan turret atap terbuka untuk satu orang dengan pelindung 360 derajat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement