HOME NEWS NASIONAL

Raja Pertama Kerajaan Islam di Jawa yang Berdarah Tionghoa

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:31 WIB
Raja Pertama Kerajaan Islam di Jawa yang Berdarah Tionghoa
Raden Patah (foto: dok wikipedia)
A
A
A

RADEN PATAH, raja pertama Kerajaan Demak konon masih memiliki darah Tionghoa dari sang ibu. Sang raja sekaligus pendiri Kerajaan Demak ini memiliki nama kecil Pangeran Jimbun. Semasa dewasa ia pernah belajar mengenyam pendidikan beragam bidang.

Salah satu yang menjadi fokus pembelajaran Raden Patah yakni pendidikan politik dan kebangsawanan. Ia pun juga belajar agama di Ampel Denta, sejauh pondok pesantren yang didirikan Sunan Ampel.

Konon semasa belajar di Ampel Denta inilah jaringan dan pertemanan Raden Patah meluas. Bahkan dikutip dari buku "Hitam Putih Kesultanan Demak : Sejarah Kerajaan Islam Pertama di Jawa dari Kejayaan Hingga Keruntuhan" tulisan Fery Taufiq, ia berkenalan dengan saudagar kaya utusan Cina Laksamana Cheng Ho atau yang dikenal juga dengan Dampo Awang atau Sam Poo Tai Jin. Cheng Ho ini juga merupakan panglima muslim yang berkawan baik dengan Raden Patah.

Semasa di Ampel Denta, ia belajar agama Islam dengan beberapa pemuda lainnya seperti Raden Paku yang kelak menjadi Sunan Giri, Makhdum Ibrahim yang kelak menjadi Sunan Bonang, dan Raden Kosim atau Sunan Drajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara.

Ia lantas konon diiringi oleh Sunan Palembang dan Arya Dillah dengan 200 tentaranya. Selama di Bintara inilah Raden Patah memusatkan kegiatannya di daerah tersebut. Beberapa kajian keagamaan juga dilaksanakan di lokasi tersebut, hingga akhirnya ia mendirikan pondok pesantren.

Penyiaran agama dilaksanakan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Perlahan-lahan daerah Bintara ini menjadi ramai, bahkan menjadi pusat keramaian dan perniagaan. Dari sanalah akhirnya dikisahkan para penyebar agama Islam di Pulau Jawa Walisongo merencanakan sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.

