Kisah Pitung Kecil, Dirampok Usai Jual Kambing Lalu Kabur dari Rumah

PITUNG, tokoh legendaris Betawi di era Hindia Belanda yang namanya tak lekang oleh waktu. Banyak cerita tentang kisah jawara yang jago silat ini dan kerap menumbangkan para kompeni dan antek-anteknya.

Dalam kisahnya, Pitung merupakan anak dari seorang ibu asal Rawa Belong (Jakarta Barat). Sementara ayahnya dari Cikoneng, Tangerang, Banten.

Riwayat Pitung itu terpampang dalam dinding “Rumah Pitung” di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Pitung diperkirakan lahir pada 1866 di Cikoneng.

Kepahitan hidup dirasakan Pitung saat menginjak usia sekitar 8 tahun. Kedua orangtuanya bercerai, karena sang ibu menolak untuk dimadu.

Pitung kecil pun ibunya kembali ke Rawa Belong. Sementara ayahnya yang bekerja pada seorang tuan tanah tetap tinggal di Cikoneng bersama istri mudanya.