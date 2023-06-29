Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teguh Bersikap Jujur, Ini Sejumlah Kutipan Legendaris Jenderal Hoegeng

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |06:36 WIB
Teguh Bersikap Jujur, Ini Sejumlah Kutipan Legendaris Jenderal Hoegeng
Jenderal Hoegeng. (Foto: Dok Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Jenderal Hoegeng berpegang teguh pada sikap jujur dan tak bisa disetir kekuasaan. Selama hidupnya, Hoegeng menunjukkan keberanian untuk melawan arus kepentingan. Tak ayal, jabatannya berakhir sebelum masanya akibat tetap keukeuh mengusut kasus yang mengusik para pembesar.

Selama berjuang melawan berbagai kepentingan, sejumlah kata-kata penuh makna tercetus dari mulut Hoegeng. Kutipan kata-katanya masih banyak dipakai hingga saat ini.

Berikut sejumlah kutipan legendaris Jenderal Hoegeng.

Hoegeng pernah berkata, "It s nice to be important, but it s more important to be nice”. Artinya, baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik.

Hoegeng juga tak segan memarahi bawahannya yang kerap membeli barang-barang mewah. Maka tercetuslah kalimat, “Memangnya gaji polisi cukup untuk bermewah-mewah?”. Dia juga pernah berkata, “Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam,”.

Mengutip LIPI, Tahun 1966 Hoegeng kembali ke kepolisian sebagai deputi operasi dan tahun 1968 menjadi panglima angkatan kepolisian.

Dalam jabatan ini terjadi beberapa kasus yang menarik perhatian publik seperti Sum Kuning, penyelundupan Robby Tjahyadi, dan tewasnya mahasiswa ITB Rene Coenrad. Keuletan menuntaskan kasus besar itu mengakibatkan Hoegeng diberhentikan oleh Presiden Soeharto walaupun masa jabatannya sebetulnya belum berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031657/viral-pemotor-terkapar-jatuh-karena-dikejar-untuk-ditilang-polisi-warga-geruduk-pos-polantas-s0RMlsEf2a.JPG
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022958/anak-polisi-yang-hamili-siswi-smp-belum-ditahan-apa-alasannya-4GwMKxWXnx.jpg
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement