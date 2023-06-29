Tradisi Hadrat, Hewan Kurban Diarak Sebelum Disembelih

BAUBAU - Warga keturunan Ambon yang bermukim di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki tradisi saat Idul Adha. Sebelum disembelih, hewan kurban diarak keliling kampung. Tradisi tersebut dinamakan hadrat.

Biasanya ratusan orang mulai dari orang tua, pemuda, hingga anak-anak berkeliling kampung mengarak hewan kurban, seperti kambing dan sapi. Hewan itu diarak sebelum disembelih.

Saat mengarakan hewan kurban, lantunan salawat dan alat musik rebana mengiringi.

Tradisi Hadrat ini merupakan warisan nenek moyang mereka. Warga kemudian mempraktikkan saat berada di Ambon sebelum kerusahan melanda.