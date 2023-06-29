Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rayakan Idul Adha, Danlantamal IX Shalat Ied Bersama Warga hingga Potong Hewan Kurban

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:01 WIB
Rayakan Idul Adha, Danlantamal IX Shalat Ied Bersama Warga hingga Potong Hewan Kurban
Dantamal IX TNI, Brigjen Said Latuconsia (foto: dok ist)
A
A
A

AMBON - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina melaksanakan shalat berjamaah dan pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Iman Kompleks Lantamal IX Ambon, Kamis (29/06/2023).

Pada perayaan Idul Adha 1444 H tahun ini, Danlantamal IX Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina bersama keluarga besar Lantamal IX Ambon dan umat muslim warga sekitar kesatrian melaksanakan Sholat Idul Adha berjamaah dengan khidmat yang dipimpin oleh Imam dan Khotib yaitu Bapak Ustadz Ilham Fitrah

Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Brigjen Said Latuconsina menyerahkan secara simbolis hewan kurban untuk disembelih kepada Ketua Panitia hewan kurban setempat. Hewan kurban yang diterima sebanyak 13 ekor sapi dan 1 ekor kambing, selanjutnya daging kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, Danlantamal IX menyampaikan, pemotongan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha merupakan wujud rasa syukur atas berbagai kenikmatan yang telah diperoleh, serta ketaatan kepada perintah Allah SWT agar selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan disaat saudara-saudara belum tentu dapat menikmatinya.

“Semoga dengan terlaksananya penyembelihan hewan kurban ini dapat membawa keberkahan serta bermanfaat bagi keluarga besar Lantamal IX Ambon dan warga sekitar,” ujar Danlantamal IX.

(Awaludin)

      
