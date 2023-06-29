Polda Sumut Usut Laporan Pemerasan Dilakukan Dua Oknum Anggotanya

MEDAN - Polda Sumut Sumatera Utara masih mendalami laporan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan dua oknum anggota kepolisian setempat terhadap warga bernama Kamal Ludin belum lama ini.

"Dari laporan SPKT yang diterima saat ini sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumut. Materi laporan terkait adanya dugaan pemerasan oleh oknum anggota Polri," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi dilansir Antara, Kamis (29/6/2023).

Hadi mengatakan penanganan laporan itu sedang berjalan dan dilakukan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Kapolda Sumut Irjen Polisi Panca Putra Simanjuntak sebagai pucuk pimpinan langsung merespons cepat laporan dan pengaduan korban karena terlapor merupakan anggota Polri.

"Karena ini menyangkut dugaan keterlibatan anggota Polda Sumut, kapolda sudah mengambil langkah dan merespons dengan cepat terkait peristiwa dan dugaan yang terjadi," ucapnya.

Hadi menambahkan begitu laporan dugaan pemerasan itu masuk ke Polda Sumut, tim Pengaduan Masyarakat dari Inspektorat Pengawasan Daerah dan Bidang Propam Polda Sumut langsung merespons cepat.