LONDON – Keberadaan korban kapal selam wisata Titan yang hilang di reruntuhan kapal Titanic terus menarik perhatian banyak orang.
Informasi terbaru mengungkapkan penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan jenazah sisa-sisa manusia diyakini telah ditemukan di reruntuhan kapal selam Titan.
Hal ini terungkap setelah potongan-potongan dari kapal selam, yang meledak saat menyelam jauh ke Titanic, diturunkan di St John's, Kanada, pada Rabu (28/6/2023).
Pejabat Penjaga Pantai mengatakan kerangka pendaratan kapal selam dan penutup belakang ditemukan di antara puing-puing.