Puing-Puing Kapal Selam yang Hilang Diangkat ke Permukaan, Sisa-Sisa Jenazah Diduga Ditemukan

Jenazah korban diduga ditemukan di puing-puing kapal selam yang hilang (Foto: Zuma Press/IMAGO)

LONDON – Keberadaan korban kapal selam wisata Titan yang hilang di reruntuhan kapal Titanic terus menarik perhatian banyak orang.

Informasi terbaru mengungkapkan penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan jenazah sisa-sisa manusia diyakini telah ditemukan di reruntuhan kapal selam Titan.

Hal ini terungkap setelah potongan-potongan dari kapal selam, yang meledak saat menyelam jauh ke Titanic, diturunkan di St John's, Kanada, pada Rabu (28/6/2023).

Pejabat Penjaga Pantai mengatakan kerangka pendaratan kapal selam dan penutup belakang ditemukan di antara puing-puing.