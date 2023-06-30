Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tabrakan Antara Lubang Hitam Picu Paduan Suara Gelombang Gravitasi

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:01 WIB
Tabrakan Antara Lubang Hitam Picu Paduan Suara Gelombang Gravitasi
Astronom mendengar gelombang gravitasi pertama kalinya (Foto: U.S.National)




LONDON – Penemuan fenomenal terjadi ketika suara dengungan langit dari gelombang gravitasi yang kuat berhasil didengar para astronom.

Suara ini tercipta dari tabrakan antara lubang hitam yang bergema di seluruh alam semesta untuk pertama kalinya.

Pengamatan mereka mengungkapkan bahwa gelombang - termasuk beberapa yang perlahan bergelombang saat melewati galaksi Bima Sakti kita - terjadi pada frekuensi yang berbeda dan berosilasi selama beberapa dekade.

Penemuan ini dapat membantu para ilmuwan lebih memahami fenomena kosmik seperti lubang hitam supermasif dan seberapa sering galaksi bergabung.

Seperti diketahui, gelombang gravitasi, awalnya diprediksi oleh Albert Einstein pada 1916, merupakan riak dalam ruang-waktu yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2015.

Halaman:
1 2
      
