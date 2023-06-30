Meledak dalam Perjalanan ke Titanic, Calon Penumpang Sempat Ungkap Kekhawatiran Akan Keamanan Titan

CEO OceanGate Stockton Rush menjadi salah satu korban yang tewas dalam ledakan kapal selam Titan. (Foto: Reuters)

PENJAGA Pantai Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan penyelidikan terkait penyebab meledaknya kapal selam Titan yang dioperasikan OceanGate Expeditions dalam perjalanan bawah laut ke bangkai kapal Titanic. Insiden itu menyebabkan tewasnya lima penumpang Titan, termasuk CEO OceanGate Stockton Rush.

Dugaan awal menyebutkan tragedi itu kemungkinan terjadi karena kegagalan teknis pada Titan yang menyebabkan ledakan ke dalam (implosion) seketika menewaskan semua orang di dalamnya. Dugaan ini diperkuat dengan berbagai laporan mengenai dugaan masalah keamanan pada kapal selam tersebut.

Bahkan, kekhawatiran akan keamanan Titan ini sempat disampaikan secara langsung oleh salah seorang calon penumpang kepada Stockton Rush.

Miliarder real estate Las Vegas Jay Bloom mengaku sempat ditawari kursi perjalanan dengan Titan oleh Rush pada Februari 2023. Namun, karena masalah penjadwalan, Bloom akhirnya digantikan oleh pengusaha Pakistan Shahzada Dawood dan putranya, Suleman, yang menjadi korban dalam musibah tersebut.

“Pada Februari, Stockton meminta saya dan putra saya, Sean, untuk ikut menyelam bersamanya ke Titanic pada Mei. Kedua penyelaman Mei ditunda karena cuaca dan penyelaman ditunda hingga 18 Juni, tanggal perjalanan ini,” tulis Jay sebagaimana dilansir Hindustan Times.

Dia membagikan tangkapan layar percakapannya dengan Rush, yang menurutnya sangat yakin bahwa perjalanan itu tidak terlalu berisiko sehingga bisa berakhir dengan tragedi.