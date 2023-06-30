Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Meledak dalam Perjalanan ke Titanic, Calon Penumpang Sempat Ungkap Kekhawatiran Akan Keamanan Titan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:03 WIB
Meledak dalam Perjalanan ke Titanic, Calon Penumpang Sempat Ungkap Kekhawatiran Akan Keamanan Titan
CEO OceanGate Stockton Rush menjadi salah satu korban yang tewas dalam ledakan kapal selam Titan. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENJAGA Pantai Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan penyelidikan terkait penyebab meledaknya kapal selam Titan yang dioperasikan OceanGate Expeditions dalam perjalanan bawah laut ke bangkai kapal Titanic. Insiden itu menyebabkan tewasnya lima penumpang Titan, termasuk CEO OceanGate Stockton Rush.

Dugaan awal menyebutkan tragedi itu kemungkinan terjadi karena kegagalan teknis pada Titan yang menyebabkan ledakan ke dalam (implosion) seketika menewaskan semua orang di dalamnya. Dugaan ini diperkuat dengan berbagai laporan mengenai dugaan masalah keamanan pada kapal selam tersebut.

Bahkan, kekhawatiran akan keamanan Titan ini sempat disampaikan secara langsung oleh salah seorang calon penumpang kepada Stockton Rush.

Miliarder real estate Las Vegas Jay Bloom mengaku sempat ditawari kursi perjalanan dengan Titan oleh Rush pada Februari 2023. Namun, karena masalah penjadwalan, Bloom akhirnya digantikan oleh pengusaha Pakistan Shahzada Dawood dan putranya, Suleman, yang menjadi korban dalam musibah tersebut.

“Pada Februari, Stockton meminta saya dan putra saya, Sean, untuk ikut menyelam bersamanya ke Titanic pada Mei. Kedua penyelaman Mei ditunda karena cuaca dan penyelaman ditunda hingga 18 Juni, tanggal perjalanan ini,” tulis Jay sebagaimana dilansir Hindustan Times.

Dia membagikan tangkapan layar percakapannya dengan Rush, yang menurutnya sangat yakin bahwa perjalanan itu tidak terlalu berisiko sehingga bisa berakhir dengan tragedi. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151002/donald_trump-K23A_large.jpg
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Dapat Tercapai Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement