HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Hidup Kembali Setelah Mati Selama Lebih dari 17 Jam

Jum'at, 30 Juni 2023 |10:01 WIB
Wanita Ini Hidup Kembali Setelah Mati Selama Lebih dari 17 Jam
Velma Thomas. (Foto: ABC)
SEORANG wanita di Amerika Serikat (AS) membuat bingung para dokter ketika dia hidup kembali setelah mati selama lebih dari 17 jam.

Velma Thomas mengalami serangan jantung di rumahnya di Virginia pada 2008 dan dilarikan ke rumah sakit.

BACA JUGA:

Saat berada di sana, dia mengalami dua kali serangan jantung lagi dan dipasang alat bantu hidup - semuanya, jantungnya berhenti berdetak tiga kali dan dia mati secara klinis, tanpa aktivitas otak, selama 17 jam.

Tetapi 10 menit setelah dia dicabut dari alat bantu hidup, sementara dokter bersiap untuk mengambil organnya untuk disumbangkan, dia bangun.

Spesialis jantung Kevin Eggleston berkata pada saat itu: “Ada hal-hal yang sebagai dokter dan perawat tidak selalu dapat kami jelaskan. Saya pikir ini adalah salah satu dari kasus-kasus itu.”

Berbicara setelah kejadian itu, putranya yang tertegun, Tim, berkata: “Kami hanya berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan saya sampai pada kesimpulan dia tidak akan berhasil.

