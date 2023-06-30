Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kiai Buat Salah Tahu Cara Tobat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:00 WIB
Humor Gus Dur: Kiai Buat Salah Tahu Cara Tobat
Gus Dur (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah seorang kiai yang dikenal dengan gaya humornya, yang memiliki makna yang dalam. Tidak jarang, humor Gus Dur berkaitan dengan tokoh agama, termasuk para ulama dan kiai.

Kiai adalah sosok yang dijadikan teladan oleh umat dan murid-muridnya. Meski begitu, sosok seorang kiai bukannya orang suci yang tidak bisa berbuat salah, melainkan manusia biasa.

Suatu ketika, Gus Dur mendapat pertanyaan tentang hal ini dari seorang wartawan yang meyakini bahwa seorang kiai tidak mungkin berbuat salah.

"Gus, itu ada kiai kok berbuat salah? Itu gimana padahal kan kiai itu orang suci," tanya wartawan itu, sebagaimana dilansir dari NUOnline.

Mendapat pertanyaan itu, Gus Dur menjawab dengan gaya khasnya yang santai: “Ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu enggak boleh,” kata Gus Dur.

Jawaban Gus Dur membuat si wartawan heran, dan kembali bertanya: “Loh kok bisa gitu Gus,” tanya si wartawan.

“Ya karena mereka tau caranya tobat kok, kalau kamu nggak tau caranya,” jawab Gus Dur terkekeh.

“Sama dengan pelanggaran hukum itu ya harus oleh pakar-pakar hukum, karena mereka yang tahu caranya merekayasa hukum, kalau kamu ya nanti kena pasal,” timpal Gus Dur lagi.

