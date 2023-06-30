Okezone Group Hadir 1 Juli, Tak Hanya Sekadar Baca Berita

JAKARTA - Okezone Group siap memberikan program-program unggulan yang menarik usai bertransformasi pada 1 Juli 2023.

Transformasi Okezone.com yakni tidak hanya menjadikan portal berita semata. Namun diperkuat sebagai Okezone Group yang akan menghadirkan Okezone TV dan Okezone Radio.

"Langkah Ini dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan industri digital," ujar Chief Operating Officer (COO) Okezone Group Yadi Hendriana, di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Dia mengatakan, Okezone.com akan terus melakukan langkah strategis yang sifatnya terus bertumbuh untuk memperkuat positioning.

Dengan adanya Okezone Group yang bersifat multiplatform ini, Okezone Group siap memberikan suguhan berita-berita yang menarik. Baik dari berita media online, berita TV dari OkezoneTV dan berita radio dari Okezone Radio.

Tidak hanya itu, Okezone Group mempunyai banyak program seperti Oke Flash, Oke Viral, Guest Star, Okezone Musik Kustik, hingga program unggulan lainnya.

(Fakhrizal Fakhri )