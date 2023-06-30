Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Gorontalo Utara Bagikan Daging Kurban Sapi ke Masyarakat

Faradila Alim , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:16 WIB
Partai Perindo Gorontalo Utara Bagikan Daging Kurban Sapi ke Masyarakat
A
A
A

GORONTALO UTARA - Pengurus DPD Partai Perindo Gorontalo Utara berkurban sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1444 H. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan.

Penyembelihan sapi kurban ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Hari ini kami lakukan pemotongan sapi kurban dan pembagian daging kurban. Masyarakat sangat gembira dan berterima kasih ke Partai Perindo, baik pengurus DPD, DPW hingga caleg DPR RI yang hadir," ujar Ketua Panitia Kurban DPD Partai Perindo Gorontalo Utara Faizal Abdullah, Jumat (30/6/2023).

Kegiatan ini turut dihadiri bacaleg DPR RI Partai Perindo dapil Gorontalo Clemens Efraim. Dia mengajak masyarakat untuk memaknai peristiwa kurban sebagai momentum kepasrahan kepada Tuhan serta mengimplementasi gerakan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Kegiatan kurban ini sekaligus untuk meningkatkan kepedulian sesama. Apa yang kita miliki boleh bermanfaat baik bagi banyak orang," ujar Clemens.

Dia mengungkapkan, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo pada agenda-agenda mendatang akan terus berbagi kepada masyarakat.

Hal ini sekaligus untuk meningkatkan wujud kehadiran Partai Perindo dalam menyejahterahkan masyarakat Indonesia, khususnya di Gorontalo Utara.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement