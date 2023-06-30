Partai Perindo Gorontalo Utara Bagikan Daging Kurban Sapi ke Masyarakat

GORONTALO UTARA - Pengurus DPD Partai Perindo Gorontalo Utara berkurban sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1444 H. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan.

Penyembelihan sapi kurban ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Hari ini kami lakukan pemotongan sapi kurban dan pembagian daging kurban. Masyarakat sangat gembira dan berterima kasih ke Partai Perindo, baik pengurus DPD, DPW hingga caleg DPR RI yang hadir," ujar Ketua Panitia Kurban DPD Partai Perindo Gorontalo Utara Faizal Abdullah, Jumat (30/6/2023).

Kegiatan ini turut dihadiri bacaleg DPR RI Partai Perindo dapil Gorontalo Clemens Efraim. Dia mengajak masyarakat untuk memaknai peristiwa kurban sebagai momentum kepasrahan kepada Tuhan serta mengimplementasi gerakan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Kegiatan kurban ini sekaligus untuk meningkatkan kepedulian sesama. Apa yang kita miliki boleh bermanfaat baik bagi banyak orang," ujar Clemens.

Dia mengungkapkan, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo pada agenda-agenda mendatang akan terus berbagi kepada masyarakat.

Hal ini sekaligus untuk meningkatkan wujud kehadiran Partai Perindo dalam menyejahterahkan masyarakat Indonesia, khususnya di Gorontalo Utara.

(Khafid Mardiyansyah)