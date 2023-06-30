Relawan Ganjar Pakai Cara Unik Dekati Pemilih di Bandung

BANDUNG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Padjajaran (GMP) memiliki sejumlah cara menarik dan seru untuk merangkul masyarakat, khususnya di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Salah satunya dengan mengadakan lomba burung merpati di Jalan Cidurian Selatan no 57, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/6/2023).

Ketua Umum Ganjar Muda Padjadjaran, Rendra Wibawa Setiawan mengatakan acara tersebut mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat sekitar. Hampir ratusan peserta mengikuti event tersebut.

Dia menyebutkan, para peserta sejak pagi para peserta sudah mulai berdatangan memadati lokasi acara dengan membawa burung merpatinya.

"Peserta sangat antusias sekali terhadap acara ini. Peminat lomba merpati sangat membludak di Kota Bandung," ungkap Rendra.

Dia menjelaskan bahwa diadakan event ini sebagai ajang silahturahmi sekaligus mendukung para penggemar burung merpati untuk bisa menyalurkan hobinya.

Terlihat para peserta telah membawa burung merpati andalnya untuk dilombakan. Saat burung hendak diterbangkan para pemiliknya pun berada tempat disediakan panitia munggu merpatinya yang sampai terlebih dahulu ke pemiliknya.