INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Ada Kapal yang Lebih Besar dari Titanic?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:46 WIB
Apakah Ada Kapal yang Lebih Besar dari Titanic?
Ilustrasi (Foto:Freepik)
JAKARTA- Apakah ada kapal yang lebih besar dari Titanic yang pernah diciptakan manusia menjadi penasaran bagi sebagian orang.

Seperti yang telah diketahui, Titanic merupakan kapal pesiar paling terkenal yang pernah ada. Sayangnya, kapal ini lebih terkenal karena insiden yang menenggelamkan kapal pesiar besar ini pada tahun 1912.

Melansir dari Royal Caribbean Blog, Titanic memiliki panjang 882 kaki, lebar 92 kaki, tinggi 175 kaki dan berat mencapai 46,33 ton.

Dengan ukuran sebesar itu, Titanic mampu menampung 2.435 penumpang dan 892 petugas kapal didalamnya. Dan meski memiliki ukuran yang sangat besar, Titanic masih mampu melaju dengan kecepatan hingga 23 knots.

Jawaban apakah ada kapal yang lebih besar dari Titanic adalah tentu ada. Banyak kapal pesiar modern yang kini memiliki ukuran jauh lebih besar dari Titanic.

