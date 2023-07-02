Bangkai Ikan Paus Terdampar di Perairan Sumenep Madura

SUMENEP - Bangkai Ikan Paus ditemukan terdampar di Rawa Bakau pinggir pantai, Dusun Tanjung Selamat, Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, pada Jumat 30 Juni 2023 pagi.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S menceritakan, bangkai ikan paus tersebut ditemukan pertama kali oleh Mursyid (53), warga setempat.

BACA JUGA: Warga Dihebohkan Ikan Paus Mati Terdampar di Pantai Kelapa Satu Sarmi Papua

Penemuan berawal saat Mursyid mencium bau busuk dari arah rawa bakau yang berjarak kurang lebih 300 Meter dari dermaga tradisional Pulau Masakambing.

“Lalu ia berinisiatif mendatangi rawa bakau dengan berjalan kaki yang pada saat itu air laut sedang surut,” katanya, Sabtu (1/6/2023)