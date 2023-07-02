Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bangkai Ikan Paus Terdampar di Perairan Sumenep Madura

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |03:01 WIB
Bangkai Ikan Paus Terdampar di Perairan Sumenep Madura
Bangkai ikan paus di Madura (foto: dok ist)
A
A
A

SUMENEP - Bangkai Ikan Paus ditemukan terdampar di Rawa Bakau pinggir pantai, Dusun Tanjung Selamat, Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, pada Jumat 30 Juni 2023 pagi.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S menceritakan, bangkai ikan paus tersebut ditemukan pertama kali oleh Mursyid (53), warga setempat.

Penemuan berawal saat Mursyid mencium bau busuk dari arah rawa bakau yang berjarak kurang lebih 300 Meter dari dermaga tradisional Pulau Masakambing.

“Lalu ia berinisiatif mendatangi rawa bakau dengan berjalan kaki yang pada saat itu air laut sedang surut,” katanya, Sabtu (1/6/2023)

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
