Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Jayapura Dilanda Gempa saat Presiden Jokowi Kunjungan Kerja, RI 1 Dipastikan dalam Keadaan Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |07:01 WIB
4 Fakta Jayapura Dilanda Gempa saat Presiden Jokowi Kunjungan Kerja, RI 1 Dipastikan dalam Keadaan Baik
Presiden Jokowi kunjungan ke Papua (Foto: Biro Setpres/MPI)
A
A
A

JAKARTAGempa yang mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua dengan kekuatan 3,4 magnitudo sekitar pukul 12.01 WIB membuat panik banyak pihak. Terutama karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui tengah berada di Jayapura dalam rangka kunjungan kerja.

Berikut lima faktanya:

1. Presiden Jokowi dipastikan dalam kondisi baik-baik saja.

"Kondisi Presiden dalam keadaan baik-baik dan tidak merasakan gempa juga. Presiden santap siang bersama Mensesneg, Mendagri, Menteri Investasi, Panglima TNI, Kapolri, Pj Gubernur Papua," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).

2. Tetap makan siang

Bey Machmudin mengatakan Jokowi dan rombongan sedang makan siang bersama di rumah makan yang ada di Jln Koti, Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sekitar pukul 13.25 WIT.

3.Tidak merasakan gempa

Saat makan siang itu, Presiden dan rombongan tidak merasakan getaran gempa.

"Tidak terasa ada gempa, dan saat makan siang tidak ada yang merasakan juga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement