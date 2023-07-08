4 Fakta Jayapura Dilanda Gempa saat Presiden Jokowi Kunjungan Kerja, RI 1 Dipastikan dalam Keadaan Baik

JAKARTA – Gempa yang mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua dengan kekuatan 3,4 magnitudo sekitar pukul 12.01 WIB membuat panik banyak pihak. Terutama karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui tengah berada di Jayapura dalam rangka kunjungan kerja.

Berikut lima faktanya:

1. Presiden Jokowi dipastikan dalam kondisi baik-baik saja.

"Kondisi Presiden dalam keadaan baik-baik dan tidak merasakan gempa juga. Presiden santap siang bersama Mensesneg, Mendagri, Menteri Investasi, Panglima TNI, Kapolri, Pj Gubernur Papua," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).

2. Tetap makan siang

Bey Machmudin mengatakan Jokowi dan rombongan sedang makan siang bersama di rumah makan yang ada di Jln Koti, Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sekitar pukul 13.25 WIT.

3.Tidak merasakan gempa

Saat makan siang itu, Presiden dan rombongan tidak merasakan getaran gempa.

"Tidak terasa ada gempa, dan saat makan siang tidak ada yang merasakan juga," ujarnya.