Terombang-ambing 24 Jam, Wisatawan Asing yang Hilang di Pantai Jembatan Panjang Ditemukan Selamat

MALANG - Satu wisatawan yang sempat hilang di Pantai Jembatan Panjang Malang kembali ditemukan. Satu wisatawan itu atas nama Ana Brieva Ramirez (24) asal Spanyol ditemukan dalam keadaan selamat usai terombang-ambing lebih dari 24 jam.

"Pukul 10.45 WIB tim SAR gabungan menemukan satu orang penyintas an Ana Brieva Ramirez dalam keadaan selamat," ucap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Surabaya Muhamad Hariyadi dikonfirmasi pada Minggu pagi (9/7/2023).

Hariyadi menuturkan bila wisatawan asal Spanyol itu ditemukan berjarak 4,77 nautical mile (Nm) atau 2,5 kilometer dari Pulau Bantol, yang ditemukan oleh tim SRU 1.

"Selanjutnya penyintas langsung dievakuasi dan ditangani oleh tim medis yang berada di posko ke Puskesmas Bantur," kata dia.

Sementara itu Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengungkapkan, korban Ana langsung dievakuasi ke posko pencarian Pantai Jembatan Panjang Kecamatan Bantur, yang ditemukan dan ditangani secara oleh tim dokter dari Universitas Brawijaya (UB) dan dibawa ke Puskesmas Bantur.