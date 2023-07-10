Bayar Remaja untuk Foto Tak Senonoh Sebesar Rp682 Juta, Presenter BBC Diskors

LONDON – Kantor berita BBC pada Minggu (9/7/2023) mengatakan bahwa pihaknya telah menskors seorang presenter andalannya, yang dituduh telah membayar seorang remaja untuk mendapatkan foto-foto tidak senonoh.

Seiring desakan politisi Inggris agar dilakukan penyelidikan dengan cepat, lembaga penyiaran itu mengaku tengah berupaya menemukan fakta-fakta atas “rangkaian keadaan yang kompleks dan bergerak cepat” itu.

Lembaga penyiaran nasional Inggris yang didanai publik itu berusaha keras mencegah krisis memburuk setelah surat kabar The Sun memberitakan tuduhan bahwa seorang presenter pria BBC memberi seorang remaja uang sebesar USD45.000 (sekitar Rp682 juta) sejak 2020, ketika remaja itu masih berusia 17 tahun.

Presenter maupun remaja itu tidak diungkap identitasnya. Di tengah spekulasi di media sosial terkait siapa presenter yang dimaksud, beberapa bintang kenamaan BBC membantah terlibat.

Meskipun usia untuk memberikan persetujuan seksual di Inggris adalah 16 tahun, tindakan membuat atau menyimpan foto tidak senonoh orang berusia di bawah 18 tahun tergolong tindak kejahatan.

The Sun melaporkan, ibu dari remaja itu telah mengadukan tindakan itu kepada BBC Mei lalu, namun presenter yang bersangkutan masih terus bersiaran.