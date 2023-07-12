Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Kucing Peliharaan Mati Mendadak di Tanjung Priok, Terjadi Sangat Cepat

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |00:48 WIB
Puluhan Kucing Peliharaan Mati Mendadak di Tanjung Priok, Terjadi Sangat Cepat
Kucing mati mendadak. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Puluhan ekor kucing peliharaan warga di wilayah RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mati mendadak. Kematian puluhan kucing mati secara mendadak ini diawali gejala lemas dan kejang-kejang.

Ketua RW 05 Sunter Agung Nurus Shobah mengatakan, fenomena ini telah terjadi dalam kurun waktu dua minggu dengan jumlah kucing yang mati sekitar 21 ekor.

"Hari ini sudah ada 21 ekor yang mati. Jadi kucing-kucing ini memang ada yang pelihara walaupun kadang ke luar rumah. Ada kurang lebih mati mendadak secara berkala 10 harian," Kata Nurus dikonfirmasi, Selasa (11/7/2023).

 BACA JUGA:

Dijelaskan Nurus, fenomena puluhan kucing yang mati ini terjadi dengan gejala lemas dan kejang-kejang di lima lokasi seperti RT 01, RT 06, RT 011, RT 012 dan RT 015 di wilayah RW 05 Sunter Agung.

"Kalo ngelihat videonya tiba-tiba kayak lemas terus malas gerak sampai kayak kejang-kejang menahan sakit," ucap Nurus.

BACA JUGA:

Viral Kucing Mati Dibunuh Pengurus Sekolah SoliDEO Tangsel, Begini Faktanya 

Petugas dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara langsung melakukan pemeriksaan sekaligus penelusuran di lokasi.

Topik Artikel :
Tanjung Priok Kucing Mati Kucing
