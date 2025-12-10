Polisi Gandeng Ratusan Warga Cegah Kriminalitas di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Polisi menggelar apel gabungan bersama potensi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan di wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kapolres AKBP Martuasah H. Tobing menyebut apel ini diikuti 203 elemen masyarakat. Menurutnya, warga adalah mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

“Apel ini merupakan implementasi perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda dalam rangka penguatan pengamanan wilayah, khususnya area pelabuhan sebagai urat nadi perekonomian nasional," kata Martuasah kepada awak media, Rabu (10/12/2025).

Elemen warga yang digandeng di antaranya, komunitas ojek online, sekuriti pelabuhan, serta TKBM. Mereka dinilai membantu dalam menjaga Kamtibmas, termasuk pada saat pengamanan aksi unjuk rasa.

“Bergandengan tangan antisipasi bencana dan menuju Natal Dan Tahun baru kita cegah kelompok yang ingin melakukan tindak pidana yang bisa terjadi di bulan desember ini,’’ujarnya.

‘’Semoga momentum ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga situasi yang kondusif serta menjadi amal ibadah bagi kita semua," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )