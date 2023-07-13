Hubungan Tak Akur, TB Simatupang Sempat Gebrak Meja di Depan Bung Karno

JAKARTA – Tahi Bonar Simatupang atau yang lebih dikenal dengan nama TB Simatupang adalah seorang tokoh yang pernah memimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) setelah meninggalnya Jenderal Soedirman. TB Simatupang juga dikenal sebagai salah satu perwira TNI yang berseteru dengan Presiden Soekarno.

Memulai karier militernya di dengan Koninklijke Militaire Academie (KMA) Bandung pada 1940, TB Simatupang baru bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah Kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Selama masa perang kemerdekaan, TB Simatupang ikut bergerilya dengan mengisi posisi Kepala Organisasi Staf Umum Markas Besar Tentara oleh Kepala Staf TNI Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. Dia menjadi satu-satunya perwira yang terlibat perundingan dengan Belanda sejak tahun 1946 sampai akhir 1949.

Hal lain yang dikenal dari TB Simatupang adalah perseteruannya dengan Presiden Soekarno.

Ketidakakuran kedua tokoh ini bermula dari keputusan Soekarno untuk tetap bertahan di Yogyakarta ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Padahal, sebelumnya Soekarno sempat mengatakan akan ikut bergerilya.

Simatupang telah menyiapkan satu batalyon untuk mengawal Soekarno selama bergerilya. Namun yang terjadi, Soekarno justru lebih memilih ditangkap Belanda.