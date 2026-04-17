Donasi dari Warga Indonesia Tembus Rp9 Miliar, Dubes: Untuk Korban Perang (Yuwantoro)

JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan donasi dari masyarakat Indonesia yang telah menembus sekitar Rp9 miliar akan digunakan untuk membantu korban perang di Iran.

Ia menjelaskan, penggalangan dana dilakukan melalui rekening khusus, menyusul tingginya keinginan masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

“Ya, kami membuka semacam rekening karena masyarakat Indonesia bersikeras ingin membantu. Kami membukanya beberapa hari lalu, dan kami melihat lebih dari, mungkin, ribuan orang Indonesia datang ke rekening itu untuk memberikan donasi kepada saudara-saudara kami di Iran,” ujarnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Boroujerdi menyebut, donasi tersebut ditujukan bagi warga Iran yang terdampak serangan selama bulan Ramadhan.

“Ya, saya mengonfirmasi bahwa sekitar Rp9 miliar telah terkumpul, dan kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk menyalurkannya ke Bulan Sabit Merah Iran guna membantu para korban luka serta rumah-rumah yang terdampak selama perang yang dipaksakan,” jelasnya.

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia melaporkan total donasi yang terkumpul hingga 14 April 2026 mencapai Rp9.069.280.661.

Berdasarkan unggahan akun resmi Instagram Kedutaan, penggalangan dana tersebut melibatkan 24.369 donatur dari berbagai lapisan masyarakat.

“Alhamdulillah, inisiatif kemanusiaan ini mendapat sambutan yang luas dan luar biasa dari masyarakat Indonesia,” tulis pernyataan resmi Kedutaan.