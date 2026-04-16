Donasi Warga Indonesia untuk Iran Tembus Rp9 Miliar, Libatkan 24 Ribu Donatur

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia melaporkan penggalangan donasi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia telah terkumpul hingga lebih dari Rp9 miliar.

Berdasarkan unggahan akun resmi Instagram Kedutaan Besar Iran, @iraninindonesia, yang dilihat Kamis (16/4/2026), total donasi yang terkumpul hingga 14 April 2026 mencapai Rp9.069.280.661.

“Alhamdulillah, inisiatif kemanusiaan ini mendapat sambutan yang luas dan luar biasa dari masyarakat Indonesia,” tulis pernyataan resmi Kedutaan.

Dalam laporan itu disebutkan, sebanyak 24.369 orang dari berbagai lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut.

Kedutaan Iran menjelaskan, penggalangan donasi dimulai sejak 17 Maret 2026 melalui rekening resmi kedutaan di Bank BRI. Program ini dibuka sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin berkontribusi dalam aksi kemanusiaan bagi rakyat Iran.

“Partisipasi yang luas ini merupakan wujud nyata solidaritas, kepedulian, dan ikatan kemanusiaan yang mendalam antara dua bangsa, yaitu Iran dan Indonesia,” lanjut pernyataan tersebut.

Kedutaan memastikan penggalangan dana masih akan berlangsung hingga 30 April 2026.