Evakuasi Tahap III, Kemlu RI Pulangkan 45 WNI dari Iran

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Dalam evakuasi tahap III ini, sebanyak 45 orang dipulangkan ke Tanah Air.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan langkah pemulangan ini merupakan rangkaian dari evakuasi yang telah dilakukan Kemlu pada dua tahap sebelumnya. Pada tahap III ini, KBRI Teheran bekerja sama dengan KBRI di Baku.

"Kemlu serta KBRI di Baku dan KBRI Teheran telah memfasilitasi evakuasi tahap ketiga sejumlah 45 WNI dari Iran," kata Heni dalam konferensi persnya di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

WNI yang dievakuasi ini, kata dia, diberangkatkan dari Teheran pada 12 April menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat. Kemudian, dilanjutkan dengan penerbangan komersial dengan rute Baku-Jakarta.

"Untuk ke-45 evakuasi WNI ini dibagi menjadi tiga kloter ketibaan di Jakarta," ujarnya.

Kloter pertama telah tiba pada 14 April lalu dengan jumlah sebanyak 14 orang. Kemudian, kloter kedua sebanyak 9 orang yang telah tiba di Tanah Air pada 15 April. Kloter ketiga sebanyak 9 orang akan tiba pada petang hari ini.

"Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke Tanah Air," tuturnya.