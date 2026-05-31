Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu: 5.950 WNI di Kamboja Dapat Penghapusan Denda Overstay untuk Percepat Pemulangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |11:09 WIB
Kemlu: 5.950 WNI di Kamboja Dapat Penghapusan Denda Overstay untuk Percepat Pemulangan
WNI di Kamboja Dapat Penghapusan Denda Overstay (foto: dok Kemlu)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui KBRI Phnom Penh memperoleh persetujuan Pemerintah Kamboja, untuk menghapus denda overstay bagi 5.950 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkait kasus sindikat penipuan daring. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulangan para WNI ke Tanah Air.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Phnom Penh, Krishnajie, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan upaya pelindungan dan fasilitasi pemulangan WNI di tengah meningkatnya jumlah kasus akibat operasi pemberantasan penipuan daring yang masih berlangsung di Kamboja.

"KBRI Phnom Penh terus memfasilitasi penghapusan denda overstay yang merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kamboja untuk mempercepat pemulangan WNI. KBRI mengimbau seluruh WNI yang telah memperoleh dokumen perjalanan maupun persetujuan penghapusan denda agar segera kembali ke Indonesia," ujar Krishnajie, Minggu (31/5/2026).

Krishnajie mengungkapkan, para WNI tersebut merupakan bagian dari warga asing yang terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang diintensifkan Pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Dalam periode pertengahan Januari hingga 22 Mei 2026, jumlah WNI yang melapor dan meminta bantuan kepada KBRI Phnom Penh mencapai 9.537 orang.

"Sebagian besar WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh mengaku memiliki kendala untuk kembali ke Indonesia, mulai dari tidak memiliki paspor, terbebani denda overstay dalam jumlah besar, hingga keterbatasan biaya untuk membeli tiket kepulangan," katanya.

Menurut dia, penanganan kasus menjadi semakin kompleks karena tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan dalam waktu bersamaan.

"Sampai dengan 22 Mei 2026, KBRI Phnom Penh telah memfasilitasi 3.630 WNI kembali ke Indonesia," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kamboja Kemlu WNI di Kamboja WNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/18/3219778//aktivis_global_sumud_diikat_dan_dipaksa_sujud-6kaF_large.jpg
Aktivis Global Sumud Diikat dan Dipaksa Sujud, Italia hingga Prancis Panggil Dubes Israel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219775//pengarah_gpci_irvan_nugraha-0lnk_large.jpg
GPCI Bakal Temui Kemlu, Dorong Pembebasan 9 WNI yang Ditangkap Tentara Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/18/3219770//aktivis_global_sumud_diduga_disiksa_tentara_israel-VTja_large.jpg
Aktivis Global Sumud Diduga Disiksa Tentara Israel, Rambut Dijambak saat Teriak "Free Palestine"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219528//menteri_luar_negeri_sugiono-gVHl_large.jpg
Ungkap Kondisi 9 WNI Ditahan Israel, Menlu: Komunikasi Masih Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219519//juru_bicara_i_kemlu_ri_yvonne_mewengkang-VKtz_large.jpg
Israel Tangkap 9 WNI Misi Gaza, Kemlu Maksimalkan Perlindungan Lewat Jalur Diplomatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219520//direktur_pwni_kemlu_ri_heni_hamidah-MeTl_large.jpg
Kemlu Sebut 9 WNI Misi Kemanusiaan Gaza Ditangkap Israel, Ini Identitasnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement