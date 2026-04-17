Detik-Detik Menegangkan Proses Evakuasi Korban Helikopter PK-CFX yang Jatuh di Sekadau Kalbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |10:40 WIB
SEKADAU - Tim SAR Gabungan melakukan proses evakuasi korban kecelakaan helikopter PK-CFX yang jatuh di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra menjelaskan proses evakuasi dimulai dengan pengangkatan korban dari puing-puing helikopter pada pukul 22.00 WIB.

“Selanjutnya, tim melaksanakan penurunan korban dari lokasi puncak bukit menuju Posko Lapangan SAR Gabungan, yang rampung pada pukul 05.00 WIB,” kata Junetra, Jumat (17/4/2026).

Setelah tiba di posko, kata dia, korban kemudian dipindahkan ke ambulans pada pukul 05.52 WIB. Sebanyak 8 unit ambulans dikerahkan untuk proses evakuasi lanjutan, yang bergerak menuju Yonif 642/Kapuas Sanggau pada pukul 06.05 WIB dengan pengawalan dari Forider Polres Sanggau.

“Estimasi waktu tempuh perjalanan darat sekitar 3 jam 30 menit, dengan perkiraan tiba pukul 08.30 WIB,” ujar dia.

Menurutnya, dukungan transportasi udara juga disiapkan melalui pergeseran Helikopter Super Puma dari Lanud Supadio Pontianak menuju Lapangan Yonif 642 Sanggau.

Penerbangan ini menempuh waktu sekitar 45 menit dengan jarak kurang lebih 81 Nautical Mile (NM) pada radial 090°.

 

