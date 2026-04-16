Kronologi Helikopter Hilang Kontak di Sekadau Kalimantan Barat

JAKARTA - Helikopter PK-CFX dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).

Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra, mengatakan informasi tersebut pertama kali diterima pihaknya pada pukul 10.40 WIB dari AirNav. Sementara itu, helikopter dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 08.39 WIB di Desa Tapang Tingang.

“Benar, kami menerima informasi terkait hilangnya kontak helikopter PK-CFX di wilayah Sekadau,” kata Junetra, Kamis (16/4/2026).

Helikopter milik PT Matthew Air itu diketahui terbang dari Melawi menuju Kubu Raya. Namun dalam perjalanan, pesawat tersebut diduga mengalami gangguan sebelum akhirnya hilang kontak di sekitar Kecamatan Nanga Taman.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.