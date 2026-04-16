HOME NEWS NASIONAL

Helikopter Hilang Kontak di Sekadau Kalbar, Angkut 2 Kru dan 6 Penumpang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |17:03 WIB
KALBAR - Helikopter PK-CFX dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Total ada delapan orang yang berada di helikopter tersebut, terdiri atas enam penumpang dan dua kru.

"Benar, kami menerima informasi terkait hilangnya kontak helikopter PK-CFX di wilayah Sekadau," kata Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra dalam keterangannya, Kamis.

Berdasarkan data yang diterima, kru helikopter adalah pilot Captain Marindra W. dan EOB Harun Arasyid. Sementara enam penumpang tercatat atas nama Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzie O, dan Sugito.

Pihaknya pertama kali menerima peristiwa helikopter PK-CFX hilang kontak pukul 10.40 WIB dari pihak AirNav. Helikopter itu dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 08.39 WIB di Desa Tapang Tingang.

Dia menerangkan, helikopter milik PT Matthew Air itu terbang dari Melawi menuju Kubu Raya. Namun, di tengah perjalanan, pesawat tersebut diduga mengalami gangguan hingga akhirnya hilang kontak di sekitar Kecamatan Nanga Taman.

Berita Terkait
Helikopter PK-CFX Hilang Kontak di Kalbar, Ini Daftar Penumpangnya
Breaking News! Helikopter Hilang Kontak di Sekadau Kalbar
Helikopter Nyaris Jatuh saat di Bali, Raffi Ahmad: Masih Dijaga Sama Allah
Ngeri! Helikopter Raffi Ahmad Nyaris Jatuh Imbas Cuaca Buruk
Tiga Helikopter TNI Keliling Aceh, Sumut dan Sumbar Cek Kesehatan Korban Bencana
Kisah Pilot Helikopter Tembus Desa Terisolasi di Sumut demi Kirim Bantuan
