Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Kiai dan Santri Berperan Besar Terhadap Negara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |01:00 WIB
Mahfud MD: Kiai dan Santri Berperan Besar Terhadap Negara
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

LAMONGAN - Menko Polhukam RI Mahfud MD menyebut kiai dan santri memiliki peran dan kontribusi besar terhadap negara Indonesia, mulai dari perjuangannya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyusun ideologi hingga mengisi kemerdekaan.

"Peranan pesantren begitu sangat besar terhadap NKRI, mulai awal berdirinya negara, menyusun ideologi yang menjadi pedoman hidup bersama dalam bernegara, merebut dan mempertahankan Indonesia dari penjajah, serta mengisi kemerdekaan," kata Mahfud MD dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).

Mahfud mengemukakan bahwa ulama dari berbagai ormas Islam dan pesantren ikut masuk dalam menentukan masa depan negara saat itu, termasuk memberikan warna dalam penyusunan ideologi.

Bagaimana ulama pada saat itu telah melewati perdebatan panjang melalui retorika, dalil-dalil dan istikhoroh dalam merumuskan Pancasila.

Besarnya peran ulama dan santri ini dilakukan sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang, seperti saat Indonesia dijajah Jepang, pembentukan BPUPKI, hingga waktu Belanda kembali masuk saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Belanda sebagai bagian dari kelompok sekutu yang memenangkan perang dunia II, ingin kembali menjajah dan menguasai Indonesia. Pasalnya, sekutu merasa punya tanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang, termasuk Indonesia.

"Akibatnya, pemerintah Indonesia sempat kewalahan hingga hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1946, kira - kira 6 bulan sesudah kemerdekaan. Nah di situ, pondok pesantren punya peran yang sangat besar, salah satunya melalui Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari," ujarnya.

Mahfud MD menegaskan, kala itu Kiai Hasyim Asyari juga menginisiasi munculnya keputusan penting, yakni pertama, umat Islam akan membentuk Hizbullah, tenaga-tenaga tentara dari kalangan Islam. Kedua mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/06/525/1918955/usai-dialog-dengan-perwakilan-massa-aksi-67-kemendagri-tegaskan-tak-akan-ganti-iriawan-9FjrJbjtzY.jpg
Usai Dialog dengan Perwakilan Massa Aksi 67, Kemendagri Tegaskan Tak Akan Ganti Iriawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/06/338/1918956/audiensi-dengan-bareskrim-massa-aksi-67-kita-kecewa-enggak-ada-kejelasan-FIF7jw03IA.jpg
Audiensi dengan Bareskrim, Massa Aksi 67: Kita Kecewa, Enggak Ada Kejelasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/06/338/1918913/massa-tutup-aksi-67-di-bareskrim-dengan-bersihkan-sampah-yang-berserakan-dYpaktf2j9.jpg
Massa Tutup Aksi 67 di Bareskrim dengan Bersihkan Sampah yang Berserakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/06/338/1918849/perwakilan-massa-aksi-67-diterima-bareskrim-polri-pkyCNKKl9G.jpg
Perwakilan Massa Aksi 67 Diterima Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/06/338/1918839/massa-aksi-67-berkumpul-di-depan-bareskrim-polri-lalin-macet-iTM6lxradj.jpg
Massa Aksi 67 Berkumpul di Depan Bareskrim Polri, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/06/338/1918814/ribuan-massa-aksi-67-mulai-bergerak-menuju-bareskrim-polri-B4FpSAFdzj.jpg
Ribuan Massa Aksi 67 Mulai Bergerak Menuju Bareskrim Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement