Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Adalah Ekor NII Kartosowirjo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |01:30 WIB
Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Adalah Ekor NII Kartosowirjo
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Panji Gumilang dan Pesantren Al Zaytun merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam dan NII yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo.

"Di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan," kata Mahfud MD dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, hal itu imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazahlah yang bisa masuk ke pemerintahan.

"Pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung," katanya.

Selain itu, sambung Mahfud, terpinggirkannya kalangan Islam dalam tata kelola negara baru Indonesia ini bahkan menimbulkan kemarahan sebagian kalangan Islam, salah satunya adalah Kartosoewirjo yang kemudian mendirikan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII).

"Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang, hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978813/heboh-akses-jalan-santri-ponpes-khoirur-rooziqiin-di-beji-depok-terkurung-kompleks-warga-1sIzvwTUS4.jpg
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement