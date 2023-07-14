Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur dan Anjing Peliharaan Bill Clinton

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah humor yang dikutip dari buku 'Tertawa Bersama Gus Presiden Dur' karya Hermawan Sulistyo.

Salah satu humor yang masih terkenang adalah tentang anjing peliharaan Bill Clinton yang menangis.

Alkisah, Presiden Gus Dur bertemu Presiden Bill Clinton di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat (AS). Di saat keduanya berbincang, muncul seekor anjing peliharaan Clinton.

"Mister President, anjing saya ini sangat pintar, bisa melakukan apa saja yang saya perintahkan," kata Clinton.

Kemudian Gus Dur pun berkomentar. "Ah, masak iya? Saya ingin lihat," tantang Gus Dur.

Clinton pun pamer kehebatan anjing peliharaannya itu. "Coba perhatikan. Sit down! (Duduk!),” terangnya. Anjing itu mematuhi perintah tuannya segera duduk dengan manis.