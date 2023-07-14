Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Untung Surapati, Pahlawan yang Kebal Peluru VOC

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:07 WIB
Untung Surapati, Pahlawan yang Kebal Peluru VOC
Untung Surapati (Foto : Istimewa)
UNTUNG Surapati sang pahlawan yang sempat menjadi budak tuan Belanda memiliki kesaktian. Konon Untung Surapati terkenal dengan orang yang sulit ditaklukkan dalam peperangan.

Bahkan suatu ketika Untung Surapati terkena tembakan saat berperang dengan tentara VOC, tetapi tidak mengalami luka serius.

Dikisahkan pada buku "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati" tulisan Sri Wintala Achmad, penembakan kepada Untung Surapati terjadi setelah ia berhasil membunuh seorang pasukan VOC saat pertempuran gabungan.

Peperangan terjadi antara gabungan tentara Sampang, Surabaya, dan tentara VOC, dengan gabungan pasukan Pasuruhan dan Bali, yang dikomandoi Untung Surapati. Peperangan ini terjadi setelah Untung Surapati mengetahui adanya mendengar pasukan Sampang, Madura, dan tentara VOC berperang melawan pasukan Sunan Amangkurat III di Bangil.

Persitiwa itu terjadi setelah Sunan Amangkurat III menganiaya Adipati Martawangsa, karena salah paham. Adipati itu konon dikebiri oleh Sunan Amangkurat III hingga tak sadarkan diri. Mengetahui pimpinannya dianiaya oleh Sunan Amangkurat III, rakyat Pranaga marah besar.

Untung Surapati pun membantu pasukan Sunan Amangkurat III yang mendengar diserang oleh tentara gabungan di Bangil. Dengan kuda Kiai Pakeling, Untung Surapati beserta pasukannya membelah barisan pasukan gabungan Sampang, Surabaya, dan tentara kompeni Belanda. Petang tanding antara kedua pasukan besar itu pun mengerikan.

Dalam sekejap mata, banyak prajurit yang tewas dalam perang di Bangil. Tak hanya prajurit - prajurit dari pasukan gabungan Pasuruhan dan Bali, tetapi pasukan gabungan Sampang, Surabaya, dan tentara kompeni.

Mereka menjadi tumbal perang saudara antara Sunan Amangkurat III dan Sunan Pakubuwana. Betapa cerdasnya pasukan gabungan Sampang, Surabaya, dan kompeni, untuk menaklukkan pasukan Pasuruhan dan Bali, dengan memisahkan Untung Surapati dari pasukannya.

