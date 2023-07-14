Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sambut Muharam, Relawan Gelar Doa Bersama Kemenangan Ganjar Pranowo

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |23:48 WIB
Sambut Muharam, Relawan Gelar Doa Bersama Kemenangan Ganjar Pranowo
A
A
A

KARAWANG - Umat Islam sesaat lagi akan menyambut Bulan Muharram dalam hitungan hari. Bulan Muharram merupakan hari spesial bagi umat Islam karena malam 1 Muharram merupakan malam tahun baru untuk umat Islam.

Untuk menyambut suka cita 1 Muharram, Dewan Perwakilan Wilayah Sahabat Ganjar Kabupaten Karawang mengadakan, Syahdukan Hati, Satukan Doa Bersama Mendukung Ganjar Pranowo Menuju Indonesia 2024, di pondok pesantren Attarbiyyah, Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, pada jumat malam. (14/07/2023)

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq, Dewan Penasihat Sahabat Ganjar Habib Syarif Razie, beserta tokoh Habaib seperti Habib Ahmad Alaydrus.

Jemaah yang terdiri dari santri serta masyarakat Desa Ciwlan, Kabupaten Karawang, memenuhi pondok pesantren Attarbiyyah untuk bermunajat dan bersholawat kepada Allah SWT menyambut 1 Muharram 1445 H dan mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia.

Hadroh Saung Berkah Nusantara Cikampek yang melantunkan sholawat di atas panggung, disambut dengan suka cita oleh Santri dan Masyarakat dengan bersholawat sambil mengibarkan bendera bertuliskan Ganjar Pranowo Presiden 2024.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement