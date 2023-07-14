Sambut Muharam, Relawan Gelar Doa Bersama Kemenangan Ganjar Pranowo

KARAWANG - Umat Islam sesaat lagi akan menyambut Bulan Muharram dalam hitungan hari. Bulan Muharram merupakan hari spesial bagi umat Islam karena malam 1 Muharram merupakan malam tahun baru untuk umat Islam.

Untuk menyambut suka cita 1 Muharram, Dewan Perwakilan Wilayah Sahabat Ganjar Kabupaten Karawang mengadakan, Syahdukan Hati, Satukan Doa Bersama Mendukung Ganjar Pranowo Menuju Indonesia 2024, di pondok pesantren Attarbiyyah, Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, pada jumat malam. (14/07/2023)

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq, Dewan Penasihat Sahabat Ganjar Habib Syarif Razie, beserta tokoh Habaib seperti Habib Ahmad Alaydrus.

Jemaah yang terdiri dari santri serta masyarakat Desa Ciwlan, Kabupaten Karawang, memenuhi pondok pesantren Attarbiyyah untuk bermunajat dan bersholawat kepada Allah SWT menyambut 1 Muharram 1445 H dan mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia.

Hadroh Saung Berkah Nusantara Cikampek yang melantunkan sholawat di atas panggung, disambut dengan suka cita oleh Santri dan Masyarakat dengan bersholawat sambil mengibarkan bendera bertuliskan Ganjar Pranowo Presiden 2024.