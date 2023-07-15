Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rumahnya Disatroni Maling, Jenderal Hoegeng Malah Tertawa Terpingkal-pingkal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |05:01 WIB
Rumahnya Disatroni Maling, Jenderal Hoegeng Malah Tertawa Terpingkal-pingkal
Kapolri Hoegeng. (Foto: ist.)
A
A
A

JAKARTA Jenderal Hoegeng dikenal sebagai sosok polisi teladan yang jujur, berintegritas, dan sederhana. Meski pernah menjabat sebagai Kapolri, pria kelahiran 14 Oktober 1921 itu tidak bergelimang kekayaan, barang mewah, atau rekening gendut.

Ada kejadian unik kala seorang maling menyatroni rumah Hoegeng di Jalan Madura, Menteng. Kala itu, Hoegeng masih menjabat sebagai Kapolri, sehingga maling itu mengira akan ada banyak harta di rumah tersebut.

Putra kedua Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng atau Didit menceritakan kejadian itu dalam buku Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan karya Suhartono.

"Pencuri hanya berhasil membawa baju seragam Kapolri Papi yang baru dijemur. Waktu itu, (di) baju seragam Papi masih menempel tanda-tanda kepangkatannya, yang baru selesai dibraso oleh Pak Pardi, staf ajudan Papi," kata Didit.

Bukannya marah karena kejadian itu, Hoegeng justru tertawa terpingkal-pingkal, dan mengatakan, "Mungkin dikiranya baju itu penuh emas ya, padahal itu cuma logam yang tiap hari digosok."

Halaman:
1 2
      
