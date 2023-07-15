Tukang Sayur Dijambret Bandit saat Ingin Sholat, HP dan Uang 5 Juta Raib

JAKARTA - Seorang pria yang belum diketahui identitasnya, menjambret pedagang sayur keliling di perumahan Aneka elok Blok A, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang tadi (14/7/2023). Aksi penjambretan tersebut terekam oleh kamera pengawas CCTV yang berada tak jauh dari lokasi.

Petugas keamanan, Fatulloh (68) menyampaikan dirinya sedang berpatroli di sekitaran perumahan ketika ada warga yang melaporkan aksi penjambretan tersebut. Fatulloh mengatakan pedagang sayur tersebut hendak beribadah salat Jumat saat dijambret seorang pria tidak dikenal itu.

"Pas saya dipanggil warga, saya baru tahu kalau pedagang sayur itu dijambret. Infonya tas yang dijambret," ujar Fatulloh di lokasi kejadian, Jumat (14/7/2023).

Fatulloh mengatakan, kejadian itu terjadi sekira pukul 11.42 WIB sesaat sebelum waktu salat Jumat. Dia mengaku kejadian penjambretan ini baru sekali terjadi.

"Sejauh ini sih baru kali ini ada aksi penjambretan, tapi yaa gegara ini warga jadi resah," katanya.

Sementara itu, warga sekitar, Zen (50) menyampaikan aksi jambret itu terjadi lantaran korban mengira pelaku hendak membeli sayur. Ia mengatakan posisi pelaku memacu pelan sepeda motornya yakni Honda Vario, dengan berhadapan dan berlawan arah dengan pedagang sayur itu.

"Pedagang sayur itu lagi arah balik mau Jumatan, dikiranya itu pelaku mau membeli sayur. Ternyata malah menjambret tasnya langsung kabur tancap gas," jelas Zen.