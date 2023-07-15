Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gabung Perindo, Raditya Putra Pratama Sebut Sektor Ekonomi Kreatif Akan Terus Didukung

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |22:13 WIB
Gabung Perindo, Raditya Putra Pratama Sebut Sektor Ekonomi Kreatif Akan Terus Didukung
A
A
A

SURABAYA - Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Raditya Putra Pratama memastikan pemerintah mendukung penuh untuk perkembangan ekonomi kreatif (ekraf). Salah satunya dengan memberikan pendampingan usaha, pemasaran hingga permodalan.

Menurutnya, ekraf merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu bertahan dan bahkan berkembang saat pandemi COVID-19. Misalnya, bermunculan para konten kreatior, sektor pertelevisian dan radio juga bertumbuh.

"Sektor makanan dan minuman juga berkembang. Banyak yang memesan makanan dan minuman via aplikasi saat PPKM dan PSBB," katanya dalam acara talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School, Rungkut Raya Megah, Jalan Raya Kalirungkut, Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jumat (14/7/2023) malam.

Ekraf menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Ekraf diperkirakan menyumbang PDB sebesar 7,8%. Jumlah tersebut ditopang dengan tiga subsektor utama. Antara lain, kuliner, fesyen, dan kriya.

Jumlah tersebut juga menempatkan Indonesia di peringkat tiga besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB nasional di bawah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop. "Kita harus memberi dukungan pada pelaku ekraf agar bisa terus berkembang," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar menyerahkan jaket Partai Perindo kepada Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Raditya Putra Pratama.

Hal itu menjadi penanda Raditya resmi menjadi anggota partai yang terkenal peduli dengan rakyat kecil tersebut. Jaket tersebut lantas dikenakan oleh Raditya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement