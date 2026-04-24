HOME NEWS NUSANTARA

Lele Bioflok Siap Panen, Marthen Natonis Perkuat Ekonomi Kerakyatan di TTS

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |17:21 WIB
TIMOR TENGAH SELATAN – Penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal mulai menunjukkan hasil di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Program budidaya ikan lele sistem bioflok yang dikembangkan di tingkat desa kini memasuki masa panendan membuka peluang peningkatan pendapatan warga.

Program tersebut diinisiasi Anggota DPRD TTS dari Partai Perindo, Marthen Natonis, melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) Tahun 2025, dengan menyasar masyarakat di Desa Belle dan Desa Boti, Kecamatan Kie.

Sebanyak tiga kolam bioflok dibangun, masing-masing diisi sekitar 1.000 ekor ikan lele. Setelah berjalan sejak Desember 2025, hasil panen tahap awal mulai dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Hasil panen tahap awal dimanfaatkan untuk konsumsi warga. Selanjutnya akan kami dorong menjadi usaha kelompok,” ujar Marthen, Jumat (24/4/2026).

Budidaya lele dipilih karena sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Selain mudah dikembangkan, lele memiliki daya adaptasi tinggi, tidak membutuhkan lahan luas, serta memiliki siklus panen yang relatif cepat.

“Ini salah satu upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Marthen.

Dengan masa panen sekitar dua hingga tiga bulan, program ini dinilai mampu mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa. Permintaan pasar yang stabil juga menjadi peluang bagi pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Dia menilai, pendekatan berbasis kelompok menjadi kunci agar program ini tidak berhenti sebagai bantuan, melainkan berkembang menjadi usaha produktif yang mampu memperkuat ekonomi keluarga.

 

Berita Terkait
Sekjen Perindo Apresiasi Dasco soal Threshold, Tekankan RUU Pemilu Harus Rampung 2026
Partai Perindo Apresiasi Pengesahan UU PPRT, Siap Kawal Hak Pekerja Rumah Tangga Terpenuhi
Kasus Kekerasan Meningkat, Puspadaya Perindo Edukasi Ruang Aman Perempuan di Kelapa Gading
Silaturahmi dengan Siti Rohmi di Hari Kartini, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi di NTB
Hari Kartini, Perindo Dorong Perempuan Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan Inklusif
Sekjen Perindo Ferry Kurnia Desak DPR dan Pemerintah Tuntaskan RUU Pemilu pada 2026
