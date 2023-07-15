Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ditinggal Beli Buah, Dana Pisew Rp150 Juta Milik Kades Raib Dicuri

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:01 WIB
Ditinggal Beli Buah, Dana Pisew Rp150 Juta Milik Kades Raib Dicuri
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

CIANJUR - Pencurian dengan memecahkan kaca mobil terjadi di Jalan Raya Cianjur - Sindangbarang, tepatnya di Kampung Lebak Siuh, RT 03/10, Desa Selagedang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jumat (14/07/2023).

Pencuri yang diketahui dua orang tersebut berhasil menggondol uang sebesar Rp150 juta di dalam mobil milik Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Dadan Supardan.

Uang yang dibawa pencuri tersebut merupakan Dana Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Wilayah (Pisew).

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi seusai Kades dan bendahara perjalanan pulang setelah mencairkan Dana Pisew di salah satu bank di Cianjur.

"Tadi niatnya mau mampir sebentar untuk membeli buah, namun tiba tiba saat sedang membeli buah kedengar suara kaca pecah dari arah mobil, pas dilihat ada dua orang yang berboncengan naik motor sudah memeluk kanton kuning berisikan uang yang baru saja dicairkan dan kabur," terang Dadan.

Halaman:
1 2
      
