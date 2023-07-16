Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Karyawan Minimarket Nekat Bawa Kabur Uang Rp71 Juta

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |00:01 WIB
Karyawan Minimarket Nekat Bawa Kabur Uang Rp71 Juta
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

WAY KANAN - Pelaku penggelapan di salah satu minimarket di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, berhasil ditangkap. Pelaku diketahui berinisial EY (23).

Kapolsek Baradatu, Kompol Edy Saputra mengatakan, pelaku ditangkap di kediamannya di Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU Sumatera Selatan Jumat (7/7/2023) sekitar pukul 21.00 WIB.

"Pelaku ditangkap setelah mengambil uang dan barang perusahaan dengan total kerugian senilai Rp 87.034.400 juta," ujar Edy dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023).

Edy menjelaskan, peristiwa penggelapan berawal pada Minggu (21/5) sekitar pukul 22.00 WIB pelapor Febri bersama saksi dan pelaku menutup minimarket yang berada di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

Lalu sekitar pukul 22.17 WIB pelaku kembali lagi ke minimarket tersebut dengan membawa kunci toko serta kunci brankas.

"Pelaku masuk ke dalam minimarket, dan mengambil uang dalam brankas sebesar Rp 71.936.200," jelasnya.

Tak hanya itu, kata Kapolsek, pelaku juga mengambil barang-barang yang ada dalam minimarket senilai Rp15.098.200.

