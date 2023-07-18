Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sepekan Operasi Patuh Progo 2023 di Bantul, 576 Pengendara Ditilang

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |00:03 WIB
Sepekan Operasi Patuh Progo 2023 di Bantul, 576 Pengendara Ditilang
Selama sepekan Operasi Patuh Progo 2023, sebanyak 576 pengendara ditilang. (Polres Bantul)
A
A
A

BANTUL - Polres Bantul mencatat selama sepekan Operasi Patuh Progo 2023 telah menjaring ratusan pengendara yang melakukan pelanggaran sehingga dikenakan sanksi berupa tilang. Tercatat, sejak dimulainya operasi pada 10 Juli hingga 17 Juli 2023, sebanyak 576 pengendara ditilang.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, rata-rata pelanggar lalu lintas yang dikenakan tilang merupakan pengendara sepeda motor.

"Cukup bervariatif (pelanggar), mulai dari unsur pelajar, karyawan swasta, hingga ASN," katanya, Senin (17/07/2023).

Selain sanksi tilang elektronik, polisi melakukan tindakan teguran. Tercatat hingga saat ini sudah ada 3.039 pengendara yang diberikan teguran. Dengan harapan mereka tidak mengulangi perbuatannya dan lebih tertib lagi dalam berkendara demi keselamatan diri maupun pengendara lainnya.

"Kami berharap masyarakat dapat memahami aturan lalu lintas ada untuk kepentingan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujarnya.

