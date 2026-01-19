Viral Mobil Lawan Arah Masuk dari Exit Tol, Pengemudi Ngaku Tak Tahu Jalan

Viral Mobil Lawan Arah Masuk dari Exit Tol, Pengemudi Ngaku Tak Tahu Jalan (Ist)

JAKARTA - Viral di media sosial video pengendara mobil lawan arah di Tol Dalam Kota(Dalkot). Pengemudi masuk Tol Dalam Kota dari pintu exit tol.

Dari video dilihat Senin (19/1/2026), tampak sebuah mobil melawan arah di dalam tol. Dinarasikan, mobil tersebut masuk tol melalui exit Tol Tebet pada Sabtu (17/1/2026).

Terpisah, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie menyebutkan, pihaknya menelusuri pengendara yang melawan arus tersebut.

“Menindaklanjuti atensi C9 terhadap kendaraan Honda no pol D 1671 UBH, yang melawan arus Off Ram Pancoran. Mendatangi dan chek kendaraan Honda D 1671 UBH,” kata Dhanar saat dihubungi, Senin (19/1/2026).

Dia menyebutkan, pihaknya juga menindak dengan menilang pengemudi tersebut.