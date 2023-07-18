Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

KA Brantas Tabrak Truk, PT KAI: Sementara 6 Perjalanan Terganggu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:42 WIB
KA Brantas Tabrak Truk, PT KAI: Sementara 6 Perjalanan Terganggu
A
A
A

SEMARANG - Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Ixfan Hendri Wintoko menyampaikan kecelakaan KA Brantas KA 112 Brantas relasi Pasar Senen - Blitar dengan Truk Tronton pada JPL 6 Km 1+523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol membuat sejumlah perjalanan KA terganggu.

Akibat kejadian tersebut, Lokomotif KA Brantas mengalami kebakaran dan 2 jalur KA pada petak Jerakah - Semarang Poncol untuk saat ini belum bisa dilalui.

"Bahwa saat ini, api pada lokomotif sudah berhasil dipadamkan. Untuk rangkaian kereta eksekutif 2 ke belakang, saat ini sudah berhasil diamankan dan ditarik mundur menuju Stasiun Jerakah," katanya.

KA 112 Brantas membawa 4 kereta kelas eksekutif, 6 kereta kelas ekonomi dan 1 kereta pembangkit. Untuk kondisi masinis dan asisten masinis dalam kondisi selamat, serta para penumpang tidak ada yang terluka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252//lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181//lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176//lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175858//kereta_cepat-CEyF_large.jpg
Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung Dijamin Tak Bebani Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172357//kai-jQMZ_large.jpg
KAI Ungkap Rencana 2025-2029, Kereta Pakai Biodiesel B40 hingga PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/18/3168671//ilustrasi-pFUx_large.jpg
Tabrakan Kereta Barang dengan Bus Tingkat Tewaskan 10 Orang, 61 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement