INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Jalankan Arahan Ketum, Gunawan Sth Siap Menangkan Perindo di Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |01:33 WIB
Jalankan Arahan Ketum, Gunawan Sth Siap Menangkan Perindo di Surabaya
Bacaleg Partai Perindo Gunawan STh. (MPI/Lukman Hakim)
SURABAYA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh, siap mengikuti arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk pemenangan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Gunawan STh usai menghadiri pertemuan terbatas antara Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jawa Timur (Jatim) di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, Senin (17/7/2023).

Dalam pertemuan tersebut, ia menyebutkan, Hary Tanoe memberi arahan kepada bacaleg. Arahan itu di antaranya, bacaleg diminta terjun ke lapangan dan melakukan kerja nyata bagi masyarakat. Bacaleg juga diminta untuk tidak pernah lelah untuk menyosialisasikan dirinya dan juga Partai Perindo.

"Hal ini penting agar suara caleg maupun partai semakin menguat," katanya.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
