HOME NEWS JATENG

Ganjar Sebut Kirab Malam Satu Suro Bisa Jadi Wisata Malam di Solo

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |06:06 WIB
Ganjar Sebut Kirab Malam Satu Suro Bisa Jadi Wisata Malam di Solo
A
A
A

SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyebut bahwa tradisi malam satu suro di Kota Solo bisa menjadi salah satu atraksi wisata malam.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar setelah mengikuti Kirab Pusaka Malam Satu Suro Pura Mangkunegaran, Senin (18/07/2023) malam.

"Ow pasti (jadi wisata malam) karena orang pasti ingin datang," bebernya.

Menurut Ganjar, antusiasme masyarakat terhadap tradisi kirab malam satu suro sangatlah tinggi. Ia juga menyebut bahwa tradisi tersebut juga unik serta memiliki suasan sakral.

"Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Karena ini cukup unik ada suasana sakralnya. Di Jateng banyak sekali, ini baru yang di sini," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
