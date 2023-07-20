Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jokowi Resmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:16 WIB
Jokowi Resmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Joko Widodo resmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung di Kota Bengkulu pada hari ini, Kamis, 20 Juli 2023.

"Dan dengan mengucap bismillah pada pagi hari ini saya resmikan jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/7/2023).

Jokowi mengatakan, Tol Bengkulu-Taba Penanjung bakal menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Total panjang yang telah selesai adalah 16,7 km. menghabiskan anggaran Rp 4,8T. Ini merupakan bagian dari ruas Bengkulu ke Lubuklinggau," kata Jokowi.

Jokowi berharap, dengan beroperasinya jalan tol tersebut, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas orang dan barang.

"Dan kita harapkan ini bisa mensejahterakan masyarakat kita karena daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik," kata Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
