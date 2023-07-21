Video Viral Wanita Diarak Telanjang Picu Kemarahan, Soroti Kengerian Konflik Antaretnis di India

SEBUAH video yang memperlihatkan dua wanita diarak telanjang oleh massa di Negara Bagian Manipur timur laut India, telah menimbulkan kemarahan di negara itu. Manipur saat ini tengah dilanda bentrokan berdarah antara etnis yang berlarut-larut.

Polisi mengatakan mereka telah membuka kasus pemerkosaan beramai-ramai dan menangkap seorang pria, menambahkan bahwa yang lainnya akan segera ditahan.

Pada Kamis, (20/7/2023) sesi parlemen di Delhi terganggu karena anggota parlemen menuntut debat tentang masalah tersebut.

Perdana Menteri Narendra Modi juga mengatakan insiden itu telah "mempermalukan India" dan "tidak ada kesalahan yang akan diampuni".

"Saya meyakinkan bangsa, hukum akan mengambil jalannya dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi dengan putri-putri Manipur tidak akan pernah bisa dimaafkan," katanya sebagaimana dilansir BBC. Pernyataan itu memecah kebungkaman Modi terkait situasi di Manipur, lebih dari dua bulan setelah kekerasan di negara bagian itu meletus.

Ketua Mahkamah Agung India DY Chandrachud juga menyatakan keprihatinannya atas penyerangan tersebut, dengan mengatakan bahwa Mahkamah Agung "sangat terganggu dengan video tersebut".