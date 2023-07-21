Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Video Viral Wanita Diarak Telanjang Picu Kemarahan, Soroti Kengerian Konflik Antaretnis di India

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:22 WIB
Video Viral Wanita Diarak Telanjang Picu Kemarahan, Soroti Kengerian Konflik Antaretnis di India
Tentara India berpatroli di Manipur, 7 Juni 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBUAH video yang memperlihatkan dua wanita diarak telanjang oleh massa di Negara Bagian Manipur timur laut India, telah menimbulkan kemarahan di negara itu. Manipur saat ini tengah dilanda bentrokan berdarah antara etnis yang berlarut-larut.

Polisi mengatakan mereka telah membuka kasus pemerkosaan beramai-ramai dan menangkap seorang pria, menambahkan bahwa yang lainnya akan segera ditahan.

Pada Kamis, (20/7/2023) sesi parlemen di Delhi terganggu karena anggota parlemen menuntut debat tentang masalah tersebut.

Perdana Menteri Narendra Modi juga mengatakan insiden itu telah "mempermalukan India" dan "tidak ada kesalahan yang akan diampuni".

"Saya meyakinkan bangsa, hukum akan mengambil jalannya dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi dengan putri-putri Manipur tidak akan pernah bisa dimaafkan," katanya sebagaimana dilansir BBC. Pernyataan itu memecah kebungkaman Modi terkait situasi di Manipur, lebih dari dua bulan setelah kekerasan di negara bagian itu meletus.

Ketua Mahkamah Agung India DY Chandrachud juga menyatakan keprihatinannya atas penyerangan tersebut, dengan mengatakan bahwa Mahkamah Agung "sangat terganggu dengan video tersebut".

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/18/3146792/pesawat_air_india_jatuh-5lon_large.jpg
Pesawat Air India 171 Jatuh, Ini Kesaksian Warga Sekitar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement