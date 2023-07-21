Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sepak Terjang Letjen TNI (Purn) Sutiyoso di Medan Tempur, Tumpas PGRS Tanpa Takut Kehilangan Nyawa

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:01 WIB
Sepak Terjang Letjen TNI (Purn) Sutiyoso di Medan Tempur, Tumpas PGRS Tanpa Takut Kehilangan Nyawa
Letjen TNI (Purn)) Sutiyoso (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Peran penting Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dalam tugas kemiliteran sudah tak perlu dipertanyakan lagi.

Sutiyoso seolah tak takut kehilangan nyawa demi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai tugas operasi telah dilakoninya sejak dia bergabung di Korps Baret Merah Kopassus.

Salah satunya yakni operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Termasuk operasi klandestein di Timor Timur (Timtim). Hal ini terungkap dalam buku biografinya berjudul ‘Sutiyoso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando’.

Melalui buku itu terungkap jika Sutiyoso, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1968 yang ketika itu baru berpangkat Letnan Dua (Letda) mendapat tugas BKO ke Yonif 323 Banjar Patronan. Sutiyoso langsung di terjunkan dalam operasi penumpasan pemberontak Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS)/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) di pedalaman belantara hutan Kalimantan sebagai Komandan Pleton (Danton) combat intelligence atau intelijen tempur.

PGRS/Paraku merupakan kelompok bersenjata yang pada awalnya dibina dan dilatih TNI saat konfrontasi dengan Malaysia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, perubahan kepemimpinan nasional dan membaiknya hubungan Indonesia-Malaysia membuat konfrontasi kedua negara tersebut berakhir.

Namun tidak dengan PGRS/Paraku, kelompok yang berafiliasi dengan komunis ini masih tetap mengangkat senjata dan melakukan perlawanan. Hal ini membuat TNI terpaksa meredam perlawanan kelompok bersenjata ini dengan mengerahkan Kopassus.

Halaman:
1 2 3
      
